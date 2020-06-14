شكرا لقرائتكم تفوق على ميلان وريال بيتيس عالميا .. الأهلي الاول أفريقيا عن شهر مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع موقع Football Database، المتخصص في نشر ترتيب الأندية الشهري على المستوى القاري والعالمي، النادي الأهلي في المركز الأول على صدارة قارة افريقيا عن شهر مايو الماضي، واحتل النادي الأهلي المصري صدارة الأندية الأفريقية والمصرية عن شهر مايو، وجاء في المركز 62 عالميا بمجموع نقاط بلغ 1662، متفوقًا على العديد من الفرق الأوروبية العملاقة مثل ميلان الإيطالي وريال بيتيس الاسباني وفيا ريال الاسبانيان.

في المقابل، احتل نادي الزمالك المركز 203 عالميًا برصيد 1542 نقطة، والثاني محليًا، والسابع إفريقيا، بينما جاء النادي المصري في المركز الثالث، ثم بيراميدز في المركز الرابع على مستوى مصر.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" دعا عدداً من الأندية الأفريقية، على رأسها الأهلى والزمالك، للمشاركة فى بطولة لجمع التبرعات لمواجهة الأضرار الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت صحيفة " Completesports" أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استقر على دعوة 16 من أكثر أندية أفريقيا شعبية للمشاركة فى البطولة الودية التى ستقام عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قرر دعوة أندية الأهلي، الزمالك، إنيمبا النيجيري، إينوجو رينجرز النيجيري، الترجى التونسي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مازيمبى الكونغولي، أكرا هارتس أوف أوك الغاني، أورلاند بايرتس الجنوب إفريقي، كمبالا سيتى الأوغندي، زيسكو يونايتد الزامبي، المريخ السوداني، جورماهيا الكيني، فيتا كلوب الكونغولي، الرجاء والوداد المغربيين.

وتحدثت الصحيفة أن البطولة التى ستقام تحت رعاية "الفيفا" سيتم تقسيم الأندية المشاركة فيها إلى 4 مجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن تستمر منافسات البطولة لمدة شهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة "زيوريخ" السويسرية تستضيف قرعة البطولة، حيث يعتزم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تنظيم بطولات مماثلة فى القارات الست