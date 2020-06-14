شكرا لقرائتكم أمير توفيق: الأندية الضامة للاعبين مُعارين من الأهلى ترغب في تجديد إعارتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن معظم الأندية التى تضم لاعبين مُعارين من القلعة الحمراء ترغب في تجديد إعارة هؤلاء اللاعبين ، موضحاً أن الأيام الماضية شهدت إتصالات ودية من الأندية التى تضمّ مُعارين من الأهلي بهدف تجديد الإعارة وهو ما سيتم دراسته عندما تصل عروض رسمية للأهلي بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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وأوضح أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ملف المُعارين يُعد أحدى الملفات التى تدرسها لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني بهدف إتخاذ القرار المناسب للنادي واللاعبين المُعارين.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).