حقيقة توقيع طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي حصل على توقيع لاعب المقاولون العرب، طاهر محمد طاهر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها بنادي المقاولون قوله إن الأهلي حصل على توقع طاهر محمد طاهر خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن مسئولاً بارزاً في الأهلي عقد جلسة منذ فترة قليلة مع طاهر محمد طاهر وتم خلالها توقيع اللاعب للقلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن اللاعب فضل الأهلي عن العروض الأخرى التي تلقاها مؤخراً من أندية ليست كبيرة في أوروبا ومن أندية محلية أيضاً.

وأشار إلى أن الأهلي سيتواصل مع إدارة نادي المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب نال إعجاب الجهاز الفني للأهلي ولجنة التخطيط للقلعة الحمراء.

وتبلغ القيمة السوقية لصانع ألعاب المقاولون العرب 400 ألف يورو، بحسب موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

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المقاولون ينفي

في الوقت ذاته، نفى نادي المقاولون العرب توقيع طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، في تصريحات لموقع "الكابتن" اليوم الاحد، إن ما تردد حول توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي ليس له أساس من الصحة.

وأضاف فتحي: "كلاكيت عاشر مرة، طاهر لم يوقع للأهلي، هذا الكلام بعيد عن الواقع."

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أن ملف رحيل طاهر محمد طاهر عن ذئاب الجبل مغلق نهائياً، موضحاً أن اللاعب قام بتمديد عقده مع المقاولون لمدة 3 سنوات جديدة.

وأشار فتحي إلى أن بعض الوكلاء والسماسرة هم سبب هذه الشائعات ولكن للحقيقة لم يصل لإدارة المقاولون أي عروض رسمية سواء من الأهلي او الزمالك بخصوص شراء طاهر محمد طاهر أو غيره من اللاعبين.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.