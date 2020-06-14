الزمالك الأحق.. رضا عبد العال: الاتحاد الإفريقي جامل الأهلي بلقب نادي القرن

قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق إن نادي الزمالك هو الأجق بلقب نادي القرن العشرين بعد حصوله على تسعة ألقاب مقابل سبعة فقط للأهلي، مشيرا إلى أن المعايير التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف غير عادلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الزمالك يدافع عن حقه بعد اللجوء للمحكمة الرياضية وأن مسألة المعايير التي يتحدث عنها الكاف يحدث فيها تلاعب.

وتساءل عبد العال: كيف لا يحصل الزمالك على اللقب وهو فائز بتسعة ألقاب عكس الأهلي؟ مشددًا على أن الأمر مثير للجدل، مشيرا إلى أن الأهلي نجح في الفوز بهذا اللقب لعلاقاته مع الاتحاد الإفريقي.