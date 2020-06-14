الامارات | محاكمة مشجع اقتحم ملعب مايوركا لالتقاط صورة مع ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة مشجع اقتحم ملعب مايوركا لالتقاط صورة مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنها ستسعى لتقديم مشجع للمحاكمة بعدما اقتحم أرض الملعب خلال مباراة بين برشلونة وريال مايوركا في ملعب الأخير الليلة الماضية من أجل التقاط صورة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب بطل إسبانيا.

ورغم الإجراءات الأمنية والصحية المشددة نجح المشجع الذي كان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين الذي يحمل الرقم 10 وعليه اسم ميسي في الوصول إلى الملعب في بداية الشوط الثاني للمباراة الي أقيمت بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كوفيد-19.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد إن المشجع دخل إلى أرض الملعب "دون أي إذن وخالف الإجراءات الوقائية الصحية كما انه لم يمتثل لأوامر الطواقم الأمنية."

وأضاف البيان "تود الرابطة أيضا أن تعبر عن استنكارها المطلق لمثل هذا السلوك الذي يعرض صحة الآخرين للخطر كما أنه يسيء إلى نزاهة البطولة."

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وبعد سيطرة أفراد الشرطة وطواقم الأمن عليه قال المشجع وهو فرنسي يقيم في مايوركا لإذاعة محلية إنه تسلق سياجا يبلغ ارتفاعه مترين ليدخل الاستاد قبيل نهاية الشوط الأول.

وأضاف المشجع "خططت لذلك منذ علمت بإقامة المباراة، أردت التقاط صورة مع ميسي ومقابلته لأنه مثلي الأعلى."

وقال مايوركا إنه يحقق في كيفية تمكن المشجع من الوصول إلى الملعب رغم كل الإجراءات.

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