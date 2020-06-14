الامارات | تأجيل بطولة غرب آسيا «الإمارات 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة غرب آسيا «الإمارات 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم المقرر أن تستضيفها الدولة في 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» بمشاركة الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم إلى جانب الأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

Advertisements

وقال الظاهري في بيان لاتحاد الكرة اليوم: «إن الاجتماع ناقش العديد من البنود أهمها بند البطولة العاشرة لمنتخبات الرجال التي كان من المقرر أن تقام في الإمارات مطلع العام المقبل، وبناء على النقاش الذي دار بالاجتماع تقرر تأجيل البطولة بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023».

وأضاف أن «اتحاد الإمارات لكرة القدم سيقوم بعقد اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة بحيث تكون هذه المواعيد مناسبة لكافة المنتخبات المشاركة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news