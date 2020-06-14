شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام العالمية تصف ميسي بـ«العبقري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنت الصحف الإسبانية ووسائل الإعلام العالمية بقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، في افتتاحية عودة الدوري الإسباني بعد فترة التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن برشلونة مذهل بقيادة قائده ميسي، الذي يؤكد كل يوم بأنه قادر على صنع المعجزات، حتى في زمن الكورونا، وأنه قادر على أن يساعد الفريق حتى بعد فترة التوقف الطويلة.

أما مجلة «فوربس» فقالت إن ميسي يستمر كأفضل لاعب في العالم، حتى وهو يلعب بنصف لياقته، ومع ذلك يظهر بالمستوى الجيد، ويساعد فريقه على تحقيق الفوز.

ووصفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ميسي بـ«المُعلم»، حيث قالت إنه قاد البارسا للفوز بالأداء والنتيجة على ريال مايوركا.

فيما قالت «يورو سبورت»: «ميسي بمظهر جديد ولكن بمستوى ثابت»، حيث وصفت البرغوث الأرجنتيني بالعبقري، الذي قدم مباراة مذهله أمام مايوركا.

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