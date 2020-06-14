شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو كوستا يدعم زميلته في أتلتيكو بعد إصابتها بمرض خطير.. واللاعبة ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى منذ قليل لقاء أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الاحد، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تقدم إيكر موناياين لفريق بيلباو في الدقيقة 37، ولكن سرعان ما عادل دييجو كوستا النتيجة بإحراز هدف التعادل لفريقه أتلتيكو مدريد قي الدقيقة 39، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وبعد تسجيل كوستا للهدف رفع قميص برقم 14 ومكتوب عليه اسم «فيرجينيا»، زميلته في فريق أتلتيكو للسيدات والتي أجرت جراحة استئصال ورم بالمخ مؤخرًا.

وردت فيرجينيا، على هذه اللفتة الطيبة من كوستا، بنشر صورته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقة: «ليس لدي كلمات.. أنت مذهل!! شكرا من قلبي !!».