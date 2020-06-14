شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تتغنى بـ«سواريز» و«ميسي» وتصفهما بـ«الثنائي الحلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بالأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، الذي ظهر بمستوى مميز في الدقائق التي لعبها أمام ريال مايوركا، أمس السبت، ووصفته بأنه والأرجنتيني ليونيل ميسي «الثنائي الحلم».

وعن تقييم لاعبي البارسا في المباراة، فحصل المدافع الشاب أراخو على أعلى تقييم، بينما جاء الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان كأسوأ لاعبي الفريق، كونه لم يقدم المردود المنتظر منه في الدقائق التي شارك فيها مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن الهولندي نجم وسط فريق برشلونة فرانكي دي يونج، لن يشارك أساسياً في المباراة القادمة للفريق ضد ليجانيس، مشيرة إلى أن المدير الفني للبارسا كيكي سيتين سيطبق نظام المداورة في خط الوسط أكثر من المراكز الأخرى.