شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يتحرك للتعاقد مع «جودين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك نادي ليون الفرنسي من أجل التعاقد مع المدافع الأوروجواني دييجو جودين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد عام واحد فقط قضاه بين جدران نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكان «جودين» قد انضم إلى إنتر ميلان الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن النادي الإيطالي يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته بعد موسم واحد فقط، حسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الأبرز أمام إتمام انتقال صاحب الـ 34 عامًا إلى الدوري الفرنسي ستكون راتبه، إذ لن يستطيع ليون دفع راتب اللاعب السنوي والبالغ قرابة 5.5 مليون يورو.

وشارك «جودين» في 24 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات لم يسجل خلالها أي أهداف فيما صنع هدف وحيد، وحصل على 6 بطاقات صفراء.