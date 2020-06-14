شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أتلتيكو مدريد مع بيلباو بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الاحد، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وهي المباراة الأولى للفريقين بعد عودة النشاط الرياضي واستئناف «لاليجا» بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من أوبلاك- تريبير- سافيتش- خيمينيز- رينان لودي- كوكي- توماس بارتي- لوريانتي- ساؤل نيجيز- كاراسكو- دييجو كوستا.

فيما بدأ بيلباو بتشكيل مكون من سيمون- كابا- يراي- مارتينيز- بيرشيش- داني جارسيا- أوناي لوبيز- موناياين- راؤول جارسيا- كوردوبا- ويليامز.

تقدم إيكر موناياين لفريق بيلباو في الدقيقة 37، ولكن سرعان ما عادل دييجو كوستا النتيجة بإحراز هدف التعادل لفريقه أتلتيكو مدريد قي الدقيقة 39، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة يرفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 45 في المركز السادس، فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى النقطة 37 في المركز العاشر.

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