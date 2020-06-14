كيكي سيتين يشيد بأداء برشلونة أمام مايوركا بعد عودة الدوري الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، بأداء لاعبي الفريق أمام ريال مايوركا، والفوز الكبير برباعية نظيفة في أولى مباريات البارسا عقب استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا». وقال سيتين، في تصريحات نقلتها صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «اللاعبون ظهروا بمستوى مميز، وقدموا عرضًا قويًا». وأثنى سيتين على أداء اللاعب الدنماركي برايثوايت، والذي سجل الهدف الثاني للفريق خلال المباراة، كذلك أشاد بالمدافع أراخو قائلاً: «لاعب عظيم في خط الدفاع، وكسب احترام الجميع، وظهر بمستوى جيد للغاية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 42,980

تعافي 11,529

وفيات 1,484

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