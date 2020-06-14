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أتلتيكو مدريد يواصل النزيف بالتعادل مع بيلباو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

تعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل (1-1) أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من ، في المباراة الأولى للفريقين بعد استئناف البطولة عقب توقفها بسبب أزمة .

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تقدم إيكر مونياين لبيلباو في الدقيقة 27، وبعد دقيقتين أدرك دييجو كوستا التعادل لأتلتيكو.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لأتلتيكو في الليجا ليظل في المركز السادس بـ46 نقطة، أما بيلباو فيحل بالمركز العاشر بـ38 نقطة.

ويتصدر الليجا بـ61 نقطة متقدما بخمس نقاط على الوصيف الذي يستضيف إيبار مساء اليوم.

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