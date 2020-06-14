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سان جيرمان يبقي على مدربه توخيل في الموسم المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

قرر نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الإبقاء على توماس توخيل مدرباً للفريق بصرف النظر عن موقف الفريق في بطولة . وقال مدير الكرة في سان جيرمانليوناردو، في مقابلة مع صحيفة لي جورنال دي ديمونش، اليوم الأحد "عقده ممتد عام آخر وسيكون جالساً على مقعد المدرب الموسم المقبل، يقوم بمهمة جيدة، النتائج جيدة". ويتولى توخيل تدريب سان جيرمان منذ 2018، حيث سيطر الفريق على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة لكنه لم ينجح بعد في الفوز بدوري الأبطال. وبلغ سان جيرمان دور الثمانية لدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، الفريق السابق لتوخيل، قبل أن تتسبب أزمة جائحة في إيقاف النشاط الكروي. ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الأوروبي "يويفا" يوم الأربعاء المقبل كيفية استكمال البطولة القارية ، وسط تكهنات بشأن إمكانية تحويلها لبطولة مصغرة تقام في أغسطس (آب) المقبل.


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