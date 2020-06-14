شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد مدة العقد الجديد لحازم إمام بـ"موسمين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الاتجاه داخل القلعة البيضاء تجديد عقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسمين قادمين، وذلك خلال الفترة الحالية، بعد قرار إدارة النادى بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن التجديد له واستمراره مع الفريق فى الموسم المقبل، على أن يعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي جلسة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد والحصول على توقيعه على العقود.

ومن المقرر أن تقوم إدارة نادى الزمالك، تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب جديد بعد التجديد لحازم إمام مع استمرار تواجد اللاعب الصاعد أحمد عيد الذي يحتاج المزيد من الخبرات في الفترة المقبلة، بعد تصعيده للفريق الأول ومنحه فرصة التواجد مع الفريق حيث طالبه كارتيرون بمواصلة العمل للحصول على فرصته مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

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فيما ستبدأ إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى، التشاور النهائى مع الفرنسى باتريس كارتيرون، حول ملف صفقات الموسم الجديد، بعد الانتهاء من التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وذلك خلال الأسبوع الجارى، حيث يأتى مركزى الظهير الأيمن ومركز الوسط على رأس أولويات الزمالك لتدعيمهم خلال المرحلة المقبلة.

ووضعت إدارة الكرة بالزمالك أولويات لكل مرحلة، حيث سيتم التركيز فى ملف التدعيمات وإنهائها بعد الانتهاء من تجديد التعاقد مع حازم إمام الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ويتشاور الفرنسى كارتيرون مع أمير مرتضى حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض، لحسم تلك المسألة ورفع الأمر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لإنهاء ذلك الملف خلال الفترة القادمة وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات لعدد كبير من اللاعبين فى مختلف المراكز خلال الفترة الماضية، على أن يحسم كارتيرون بشكل نهائى احتياجات الفريق خاصة بضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن لدعم تلك الجبهة مع استمرار حازم إمام والصاعد أحمد عيد حتى يتوفر عدة بدائل فى تلك الجبهة مع ضم لاعب مميز فى خط الوسط لتعزيزه إلى جانب تواجد الثنائى الأساسى طارق حامد وفرجانى ساسى.

كما يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال الفترة الحالية، موقف لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى، وذلك من خلال تقرير الجهاز المعاون والأرقام الخاصة بهؤلاء اللاعبين من خلال شركة تحليل الأداء المتعاقد معها النادى حيث سيقوم المدرب الفرنسى بمراجعة الأرقام المختلفة الخاصة بإحصائيات المعارين للوقوف على مدى الحاجة إلى جهود بعضهم من عدمه فى الموسم الجديد.