شكرا لقرائتكم الملاكم عرابى يحصد المركز الأولى فى مسابقة الاتحاد العربى "تدرب فى بيتك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن حصول الملاكم عبد الرحمن عرابى على المركز الأول فى المسابقة التى نظمها الإتحاد العربى للعبة تحت عنوان " تدرب فى بيتك " بالحصول على 30 نقطة ، بمشاركة 68 لاعب و لاعبة من جميع أنحاء الوطن العربى .

قال غنيم رئيس لجنة تقييم المسابقة أن اللاعبين أرسلوا الفيديوهات أثناء التدريب فى المنازل أون لاين لعرضها على اللجنة ، مشيرا إلى حصول مريم الحمرانى من تونس على المركز الثانى برصيد 28 نقطة و إسلام بلقرع من الجزائر على المركز الثالث برصيد 18 نقطة .

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كما كشف غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة،عن خطة إعداد الملاكم عبد الرحمن عرابى لأولمبياد طوكيو والتى سلمها إلى اللجنة الأولمبية ،وقال غنيم إن خطة إعداد عرابى تتضمن 3 معسكرات خارجية، تبدأ من شهر أكتوبر المقبل فى أذربيجان والمغرب واليابان.

ويواصل عرابى التدريب منفردا فى حظر كورونا بعدما إستأجر شقة أمام منزله للمران استعدادا للأولمبياد التى تم تأجيلها لمدة عام لتقام 2021 .

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية بالسنغال فبراير الماضى بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائى .