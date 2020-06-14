شكرا لقرائتكم لاعب للعرض فقط.. كيف رد الأهلى على عروض ضم صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي العروض التى تتناثر في وسائل الإعلام وتطلب شراء صالح جمعة لاعب الفريق بالغير جادة لأنها لم تأتي للنادي بشكل رسمي ، موضحاً أن الاهلي سيُعلن وصول عروض رسمية لأي لاعب وسيتم مناقشة الأمر بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأكد أمير توفيق أن صالح جمعة لاعب في الفريق حالياً والحديث عن عروض رسمية تصل له من أندية محلية أو خارجية غير صحيح خاصة وأن تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب "جائحة" كورونا ساهم في تراجع الكثير من الأندية عن حسم صفقات الصيف مُبكراً كما جرت العادة في كل موسم تقريباً.

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ويرغب الاهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .

الحديث عن عدم وجود عروض رسمية لصالح جمعة تزامن مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية، خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن.