شكرا لقرائتكم توماس باخ يهنئ حسن مصطفي لتتويجه رئيسا فخريا للأولمبية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمناسبة تتويجه كرئيس فخري للجنة الأوليمبية المصرية، وأيضا لما قدمه ويقدمه من مجهودات ضخمة لنشر لعبة كرة اليد علي مستوي العالم.

وأكد باخ أن هذا التكريم جاء نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها الدكتور حسن مصطفى في مجال الرياضة بمصر والعالم ، وجاء نص الرسالة كما يلي: صديقي العزيز، تحياتي الحارة ومبروك لحصولكم علي لقب الرئيس الفخري الدائم للجنة الاوليمبية المصرية ،هذا اللقب الفخري المستحق هو بمثابة اعتراف لعقود من الالتزام والاسهامات الكبيرة المقدمة من قبلكم للرياضة واللجنة الاولمبية في مصر وخارجها. شكراً لكم أيضًا علي جهودكم كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد ولعملكم علي نشر وممارسة اللعبة في جميع انحاء العالم. مرة أخري أبارك لكم من كل قلبي وأتطلع للحظة التي أتقابل فيها معكم شخصياً مرة أخري.

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حدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، مؤخرا عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.