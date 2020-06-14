اتحاد الكرة يتحدث عن مصير الدوري المصري الممتاز

أكد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم رغبة جميع الأندية في عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد فترة توقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" عبر محطة "أون تايم سبورتس"، إن الجميع يرغب في عودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي، إلا أن الظروف الصحية في مصر هي التي ستحدد عودة النشاط من عدمه.

وأشار العطار إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء صرح في وقت سابق بأنه سيتم إعادة تقييم عودة النشاط الرياضي في الـ 30 من يونيو المقبل، موضحاً أن موعد عودة النشاط ليس نهائياً من قبل الحكومة.

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وأضاف العطار: "كلما تأخرنا كلما زادت الأمور صعوبة، ولكن هناك محددات أخرى مثل هل سيضع الاتحاد الإفريقي خطته للفترة القادمة بشأن دوري الأبطال أو الكونفدرالية، لم نتلق أي مواعيد رسمية من الكاف بشأن منافسات الدور قبل النهائي".

وتابع: "لم نحسم أي قرار بشأن تحديد بطل الدوري حال إلغاء الموسم، أما بالنسبة لمواعيد القيد المحلي فإنها مرتبطة بمعرفة موعد بداية النشاط".

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم أن "هناك توصيات من الفيفا بأن الاتحادات المحلية يمكنها اقتراح توصيات بخصوص تخفيض عقود اللاعبين، ولكن الأمور كلها تتوقف على إمكانية إلغاء النشاط، مع التأكيد أن اتحاد الكرة ليس له سلطة نافذة في الأمر"