شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم عرابى يحصد المركز الأولى بمسابقة الاحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن حصول الملاكم عبد الرحمن عرابى على المركز الأول فى المسابقة التى نظمها الاتحاد العربى للعبة تحت عنوان "تدرب فى بيتك" بالحصول على 30 نقطة، بمشاركة 68 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء الوطن العربى .

وقال غنيم رئيس لجنة تقييم المسابقة، إن اللاعبين أرسلوا الفيديوهات أثناء التدريب فى المنازل أون لاين لعرضها على اللجنة، مشيراً إلى حصول مريم الحمرانى من تونس على المركز الثانى برصيد 28 نقطة، وإسلام بلقرع من الجزائر على المركز الثالث برصيد 18 نقطة .

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وكشف غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن خطة إعداد الملاكم عبد الرحمن عرابى لأولمبياد طوكيو والتى سلمها إلى اللجنة الأولمبية، وقال إن خطة إعداد عرابى تتضمن 3 معسكرات خارجية، تبدأ من شهر أكتوبر المقبل فى أذربيجان والمغرب واليابان.

ويواصل عرابى التدريب منفردا فى حظر كورونا بعدما استأجر شقة أمام منزله للمران استعدادا للأولمبياد التى تم تأجيلها لمدة عام لتقام 2021 .

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية بالسنغال فبراير الماضى بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائى .