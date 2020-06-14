شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يوجه الشكر لأحمد فتحي وأشرف بن شرقي بعد مساندته فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه الشكرلأحمد فتحى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وأشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد الاطمئنان على صحة ابنته "زينة" ودعمها فى تلك محنة إصابتها بفيرس كورونا، وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "مكالمة جميلة من المغرب من النجم الرائع أشرف بن شرقى للدعم والمساندة، ومكالمة رائعة من نجم مصر أحمد فتحى ودعم معنوى.. شكرا يا محترمين".



بوست الغندور

وقدم خالد الغندور، فى وقت سابق، الشكر لكل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا قائلاً، "تغيرت أمامى الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتى للأمور ستتغير وإنها فى النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقى الحب والعشرة والصداقة فى وطن واحد اسمه مصر".

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وأضاف الغندور، "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلى وأشكر المهندس عدلى القيعى وأستاذ إبراهيم المنيسى على دعمهما لى فى مرضى ابنتي"، متابعا: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامى وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك على الدعم والمساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوى ولإعلام المصريين".

كما قال الغندور: "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلمونى للاطمئنان على ابنتى كابتن شطة ومهندس خالد مرتجى وأستاذ محمد الجارحى وأستاذ جمال جبر وكابتن خالد بيبو وكابتن ياسر ريان وكابتن وليد صلاح".

كما تقدم الغندور بالشكر إلى عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى السابق قائلاً: "شكرا للمهندس عماد وحيد عضو مجلس إدارة الاهلى السابق على الدعم و المساندة وشكرا لعائلتك المحترمة".