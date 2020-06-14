شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مسئولى النادى الأهلى حصلوا على توقيع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلى واللاعب أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

وقال مصدر فى نادى المقاولون العرب لـ"الخليج 365"، إن مسئولاً بارزاً فى الأهلى عقد جلسة منذ فترة قليلة مع طاهر محمد طاهر وتم خلالها توقيع اللاعب للقلعة الحمراء، موضحاً أن اللاعب فضّل الاهلى عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوربا ومن أندية محلية أيضاً.

وأضاف المصدر أن الأهلى سيفتح خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمى حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر ولجنة التخطيط للقلعة الحمراء، موضحاً أن توقيع اللاعب كان مُهماً من أجل حسم الجدل الذى أُثير بشأن تلقى اللاعب عروضاً من أندية خارجية ومحلية وما تردد بشأن رغبة طاهر فى الأحتراف الأوربي.

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وأكد مصدر مّقرّب من طاهر محمد طاهر أن الأخير اختار الأهلى بعدما تابع العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية ووجد أنها ليست بالقوية ولن تضيف له، بعكس الحال إذا ما رحل للأهلى وشارك معه بشكل مؤثر حيث ستزيد فرصته فى التواجد مع المنتخبات الوطنية سواء الأولمبى أو الأول وسيكتسب الخبراات التى تؤهله فيما بعد للأحتراف بأحد الأندية الدوريات الكبيرة فى أوربا.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الجاري، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.