شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: انتخابات الجبلاية فى أغسطس.. وإلغاء الدوري ليس قرارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائى بشأن بطولة الدورى، سواء باستئنافها أو إلغائها، مؤكداً أن اتحاد الكرة يرغب فى عودة النشاط ولكن الظروف الصحية بسبب فيروس كورونا هى التى تحكمنا، والمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء قال سيعاد تقييم عودة النشاط يوم 30 يونيو، ما يعنى أن موعد عودة النشاط ليس نهائياً من جانب مجلس الوزراء.

وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية، فى تصريحات لبرنامج وان تو على راديو اون تايم سبورتس ويقدمه سيف زاهر، أن التأخر فى إعلان موقف الدورى يزيد الأمر صعوبة بسبب ضيق الوقت وتبقى 17 جولة فى الدورى الممتاز، فضلاً عن التوقفات الخاصة بدورى أبطال أفريقيا والأجندة الدولية.

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وأكد وليد العطار أن اللجنة الخماسية لم تحسم أى قرار خاص بمنح الأهلى لقب الدورى فى حال إلغاء الموسم، وتحديد مواعيد القيد وانتهائها مرتبطة بمواعيد الدورى وبداية النشاط، وأيضا الاتحاد الدولى منح الاتحادات الأهلى صلاحية وضع مقترحات خاصة بتخفى عقود اللاعبين مع أنديتهم بسبب أزمة كورونا ولكن هذا متوقف على موقف الدوري.

وأشار العطار إلى أنه تم إخطار الأندية إلكترونياً بموعد اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية، سواء الدورى الممتاز أو القسم الثانى، والتى ستبدأ من الثلاثاء حتى الخميس وتم تقسيم الأعداد إعمالا بمبدأ التباعد الإجتماعى وفيروس كورونا.

وأضاف العطا أنه من الممكن إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى شهر أغسطس المقبل، خاصة أنه كان مقررا عقد جمعية عمومية فى 15 أبريل ثم عقد الانتخابات فى يونيو أو يوليو، ولكن أزمة كورونا رحلت كل الأمور فى العالم لشهرين أو ثلاثة، فمن الممكن عقد الانتخابات فى أغسطس المقبل.