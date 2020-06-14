شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى عصام لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون بالرينا.. وبحب أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى عصام، لاعبة الكرة الطائرة بنادى وادى دجلة، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ براونيز. من نجمك المفضل؟ أمير كرارة . من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كان نفسى أكون باليرينا. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ بتعامل بالتجاهل . تن مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ ياسمين عبد العزيز . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجول مريح أكتر وعملي تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط ولكن يكون ناجح فى مكانه.

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