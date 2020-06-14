شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مرور سنوات.. بشير التابعي لـ أحمد شوبير: "يا راجل حرام عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المدافع بشير التابعي واحد من أفضل المدافعين الذين مروا على الكرة المصرية حيث حجز مكاناً أساسياً في تشكيلة نادي الزمالك، طوال فترة لعبه، كما كان من المدافعين القلائل الذين اعتادوا على زيارة شباك الخصوم بتسديداته القوية إلا أن المدافع الشهير حرص على تذكير متابعيه بمهارته التي ظهرت خلال إحدى المباريات، وذلك من خلال حسابه عبر انستجرام.



بشير التابعى اثناء لعبه فى الزمالك

حيث نشر فيديو لتمريرة يقدمها لمهاجم الزمالك وقتها الدوماني، ثم علق على الفيديو برسالة إلي الإعلامي احمد شوبير الذى كان يعلق على المباراة حيث رأى أن بشير لم يكن يقصد التمرير وإنما قصد وضع الكرة في الشباك ليكتب التابعي الذى يبدو أنه لا يزال ينزعج من هذا التعليق بكتابة : " ياراجل حرام عليك لعبها في الجون ازاي بس".

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بشير التابعى حمل شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع نادى الزمالك فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.



شوبير

وعاد بشير التابعى من جديد إلى الدورى المصرى عبر بوابات نادى الزمالك فى موسم 2008، قبل أن يستأنف تجربته الاحترافية فى بورصا سبور، ومنه انتقل بشير إلى المنصورة ثم سموحة وطلائع لجيش قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 2012 ليكون الطلائع المحطة الأخيرة فى مسيرة بشير التابعى مع الساحرة المستديرة.

وكان بشير التابعى له تصريحات شهيرة قائلا، "لو خسر الزمالك أمام الأهلى بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالى، لذا أتمنى يخسر بستة أهداف أو حتى سبعة لتكرار ما حققه جلينا داخل القلعة البيضاء"، مؤكدا "حينما تعرض الجيل الذى كنت ألعب فيه لهزيمة ثقيلة بالستة الشهيرة أمام الأهلى، بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادى وفزنا بلقب الدورى 3 مواسم، بجانب الألقاب الأفريقية الأخرى"