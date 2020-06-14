شاهد.. أحدث إطلالات تريزيجية مع "النصف الحلو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، برفقة زوجته خلال التنزه في شوارع بريطانيا، وكشفت تقارير صحفية تركية أن نادى جالطة سراى يرغب فى التعاقد مع تريزيجيه، حال فشل المفاوضات مع موناكو الفرنسي لشراء اللاعب النيجيري هنري أونيكورو الذى سبق وانضم للفريق التركي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأضافت الصحيفة أن محمود تريزيجيه صاحب الـ 25 عاماً والذي ينتهي تعاقده مع أستون فيلا يمثل الخيار الأول لنادي جالطة سراي حال فشل التعاقد مع هنري أونيكورو.
ويواجه أستون فيلا خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب"، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير من بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.
وشارك تريزيجيه في 31 مباراة بقميص أستون فيلا الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من قاسم باشا التركي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.
وأبدت أندية فناربخشة وبشكتاش وجالطة سراي التركية في رغبتها في التعاقد مع محمود تريزيجيه بداية من الموسم الجديد في ظل القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها اللاعب.
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