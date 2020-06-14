شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم آية مدنى ويدعوها للمشاركة فى لجنة المشروع القومى للموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الأحد، اللاعبة آية مدنى لاعبة منتخب مصر السابقة للخماسى الحديث لدورها الملموس فى مناصبها الدولية، حيث تتولى منصب عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللاعبة، أكد خلاله على دعم الوزارة لها، والاستفادة من خبراتها بمشاركتها فى لجنة المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والذى تتبناه الوزارة، وكذا مشاركتها فى عضوية اللجنة العلمية للوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى اللاعبين الدوليين السابقين الذين أعطوا الكثير لمصر فى مختلف الألعاب، وذلك بما يعود بالنفع على تطوير أداء اللاعبين المصريين، واكتشاف الموهوبين منهم، ووضع خطط إعدادهم بالشكل الأمثل لتحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل الدولية.

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وناقش الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021، كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة فى يناير المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

حضر الاجتماع الدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة، ومسئولى شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة فى الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذا مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وكافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.