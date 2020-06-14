شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الترتيبات المتعلقة بعقد اجتماع المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية، واجتماع الدورة (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمقرر عقدهما "أون لاين" يومى 2 و 5 يوليو المقبل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما استعرض صبحي الاستعدادات الخاصة باجتماعات اللجان الفنية المعاونة "المالية والشبابية والرياضية" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمزمع تنفيذها "أون لاين" أيام 22 و 24 و27 و28 يونيو الجاري.

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ومن المقرر مناقشة مجموعة من القضايا المتنوعة خلال اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية فى ظل جائحة كورونا، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإطلاع على المقترحات الخاصة بالبرامج والمشروعات العربية المطروحة، والتى سيتم تنفيذها الفترة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية التباحث مع وزراء الشباب والرياضة العرب حول العديد من القضايا الشبابية والرياضية، والتعرف على خبرات الدول فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على مستوى قطاعى الشباب والرياضة، مشيراً إلى التعاون مع جامعة الدول العربية والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وفقاً والظروف والتحديات الراهنة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمود حسن، عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، عضو الأمانة الفنية للجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.