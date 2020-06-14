شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يرعى الاجتماع التأسيس الأول للجنة الـ MMA للقتال المختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، عقد الاجتماع التأسيسى الأول للجنة العليا للقتال المختلط MMA لتكون تحت لواء الاتحاد، وعقد الاجتماع داخل مقر اتحاد الكيك بوكسينج بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من نجوم اللعبة وقيادات الـ MMA فى مصر.

وقال صبيح، إن الاجتماع التأسيسى الأول للجنة القتال المختلط MMA أسفر على إنشاء لجنة عليا لإدارة الـ MMA بمجموعة من كوادر اللعبة مع البدء سريعاً فى اختيار أعضاء اللجنة العليا من نجوم اللعبة فى مصر لتكون النواة الأولى للظهور الرسمى للعبة.

وتعهد الحاضرون على العمل المشترك والجماعى من أجل تطوير لعبة الـ MMA من خلال الاتفاق على حزمة من الأسس والشروط مع تحديد معايير اختيار أعضاء اللجنة إعمالا بمبدأ الشفافية للجميع حتى يحدث توافق بعد الاستقرار على الأسماء.

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وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، أنه تم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على عقد اجتماع قادم يكون من ضمن أولوياته وضع اللوائح التى تحكم عمل إدارة لجنة الـ MMA.

وضم الاجتماع التأسيس كلا من: محمد صبيح بصفته رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج و محمد الزعيم بصفته منسق اللجنة فيما ضم أعضاء اللجنة كلا من محمود سعيد "بلياردو"، محمد رشاد، نبيل النجدي، أحمد فارس، عبد الهادى عبد السلام، شريف القرش، هيثم سلامة، محمد عباس، شامل حشيش، أحمد إبراهيم، أحمد سامي.

ولعبة القتال المختلط هى رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس وتقنيات ومهارات مختلفة تسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة و المسكات فى وضعية الوقوف أو على الأرضية مما يسمح المقاتلين بالدخول للرياضة بخلفيات مختلفة عن فنون القتال.