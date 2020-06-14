شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يستعيد ذكرياته مع أول أميرة أفريقية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد مجدي عبد الغني ، نجم النادي الأهلي السابق، ذكريات تتويجه بأول بطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر مع كأس البطولة وعلق عليها قائلا، "أول أميرة أفريقية في تاريخ النادي الأهلي.. فاكرين كانت سنة كام؟".

وكان أول لقب ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحققه النادى الأهلى عام 1982 أمام اشانتى كوتوكو، وفاز الفريق الأحمر أمام منافسه الأفريقى بثلاثة أهداف دور رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة، وفى لقاء العودة تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى أقيم بكوماسى.

يذكر أن الأهلى حقق اللقب الأفريقى 8 مرات أعوام فى 1982 و 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.



مجدي عبد الغني

في سياق آخر، دعا مجدي عبد الغني، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ونظيره بالزمالك المستشار مرتضى منصور، للجلوس سوياً وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

وقال مجدي عبد الغني عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامى طارق يحيي: "أدعو الطرفين لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين"، وأكمل: "أتمنى ألا يتحدث طرف على الآخر وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الآخر".

وأضاف عبد الغنى: "حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي"‎.

Advertisements