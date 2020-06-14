شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة عودة الزمالك للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بالتشاور مع جهازه المعاون، برنامجاً تدريبياً جديداً للاعبى الفريق لتنفيذه بداية من 1 يوليو المقبل، حال عودة التدريبات الجماعية خلال الشهر المقبل، وينتظر المدرب الفرنسى القرار النهائى بشأن مصير النشاط الكروى فى مصر من أجل البدء فى تنفيذ برنامجه الجديد الخاص بفريق الزمالك.

وقرر كارتيرون تقسيم لاعبى الزمالك فى كل حصة تدريبية إلى مجموعتين، وكل مجموعة تشمل 6 لاعبين ليكون الإجمالى 12 لاعباً فى المجموعتين، وسيتم قيادتهم فى التدريب لمدة ساعة على الأقل ثم يرحلون ويتم استقبال مجموعتين جديدتين، وذلك حرصا من كارتيرون وجهازه المعاون على سلامة اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

واعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون خطة الجهاز الطبى للفريق من أجل تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وفقا لمصير النشاط الكروى، وذلك لتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب فيروس كورونا، حيث وضع المدرب الفرنسى عدة سيناريوهات لاستعدادات الفريق لعودة الدورى أو كأس مصر حال صدور قرار فى تلك المسألة وسيناريو آخر للاستعدادات من أجل مواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المنتظر تحديد موعدها فى الفترة المقبلة بشكل رسمى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتسلم باتريس كارتيرون تلك الخطة خلال الفترة الأخيرة، من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، استعدادا لعودة النشاط، تتضمن كافة الأمور الإحترازية بداية من وصول اللاعبين إلى مقر النادى وصولا إلى نهاية التدريبات الجماعية وتشمل القياسات الطبية المختلفة من أجل الحفاظ على اللاعبين إلى جانب تعقيم وتطهير كافة الأماكن التى سيتواجد بها اللاعبين فى مقر قطاع الكرة بالنادى وبذلك انتهى المدرب الفرنسى من خطته الخاصة بعودة التدريبات الجماعية للفريق حال وجود قرار بتلك المسألة.