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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رمضان صبحي مُهدد بالغياب عن الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وفايلر يرفض النداء الأخير ويصدم الأهلى بهذا القرار.

رمضان صبحي مُهدد بالغياب عن الأهلي في دوري أبطال افريقيا

أصبحت مشاركة رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني مع الفريق الأحمر في باقي مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا محل شك، في ظل انتهاء عقده مع الأهلي يوم 1 يوليو المقبل، فرغم خروج قرار من الاتحاد الدولي يُفيد باستمرار المعارين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم ، إلا أنه في حالة صدور قرار بإلغاء الدوري المصري سيعود رمضان صبحي لناديه وسيكون من الصعب استكماله المسابقة الإفريقية مع الفريق الأحمر. طرح بعض مسئولى الأهلى اسم علاء ميهوب نجم الفريق ومنتخب مصر الأسبق لرئاسة قطاع الناشئين بالنادى، فى إطار خطة الإحلال والتجديد التى سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلالها توجيه الشكر لرئيس القطاع الحالى فتحى مبروك، وتدرس لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى حالياً عدة أسماء مُرشحة لخلافة فتحى مبروك، من بينها محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، والذى رفض تولّى هذا المنصب لرغبته فى العمل بالتدريب، لاسيما أنه تلقى عدة عروض من بعض أندية الدورى الممتاز أبرزها أسوان. ترشيح علاء ميهوب لرئاسة قطاع الناشئين في الأهلي أبدى حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، سعادته الكبيرة بقرار إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتجديد له خلال الأسبوع الجارى، بعد الانتهاء من التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وذلك فى مكالمة هاتفية مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والذى حرص على التواصل معه من أجل الاطمئنان على أحواله والتدريبات التى يخوضها خلال فترة توقف الدورى الحالية التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا إلى جانب الاتفاق معه على عقد جلسة لتوقيع العقد الجديد. حازم إمام يكشف موقفه من التجديد للزمالك فى مكالمة أمير مرتضى

فايلر يرفض النداء الأخير ويصدم الأهلى بهذا القرار

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رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الاستجابة لمطلب لجنة التخطيط للكرة بالنادى بخصوص مصير المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق السعودى، متمسكا بوجهة نظره التى سجلها مسبقا.

تعرف على ميزانية الإسماعيلى للمدرب الأجنبى المرشح لخلافة جوميز

حدد مسئولو الإسماعيلى من 15 لـ 20 دولاراً راتباً شهرياً للمدرب الأجنبى المنتظر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الحالى للدراويش بعد الاستقرار على رحيله، ورفض مسئولو النادى الإسماعيلى فكرة التسرع فى حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد لفريق الكرة، لاسيما فى ظل غموض موقف الكرة فى أغلب دوريات العالم بسبب جائحة كورونا، ويفضل رئيس النادى الإسماعيلى التمهل فى حسم هذا الملف بغية وجود وقت كافٍ للتعاقد مع مدرب أجنبى مميز يستطيع انتشال فريق الكرة من عثراته .

أبو ريدة ضمن المرشحين لرئاسة اللجنة الخماسية فى حالة المد