شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يعود بمظهر جديد فى أول مباراة مع برشلونة بعد عزلة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الزميلة رغدة بكر موجزا إخباريا متخصصا من داخل صالة تحرير الخليج 365، تناول التألق الكبير للاعب ليونيل ميسي في أول مباراة مع برشلونة بعد عزلة كورونا

البرغوث يسجل ويصنع ويتألق

وظهر ليونيل ميسى قائد برشلونة بمظهر جديد حيث تخلى عن لحيته خلال مباراة فريقه أمام ريال مايوركا التى جمعتهما أمس السبت، فى أول ظهور للبلوجرانا بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث حل ضيفًا على ملعب "إيبيروستار"، فى مباراة الجولة 28 من مسابقة الدوى الإسباني، وانتهت المباراة بفور البرسا بـ 4 أهداف نظيفة.

ولم يمنع المظهر الجديد للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد نادى برشلونة من التألق، ووظهرت أول لمسات ليونيل ميسى الحاسمة فى الدقيقة (37)، عندما خدع مدافعى مايوركا وتمكن من إعطاء زميله الدنماركى مارتن بريثويت كرة متقنة، الذى أسكنها فى شباك أصحاب الأرض، وبات أول هدفٍ يحرزه مع البارسا فى الليجا منذ انضمامه فى فبراير/شباط الماضي.

وواصل ميسى نثر سحره فى الشوط الثانى من المباراة أمام ريال مايوركا، بعد أن قدم كرة رائعة لزميله جوردى ألبا، الذى تمكن من تعزيز النتيجة لصالح برشلونة بهدفٍ ثالث فى الدقيقة (79)، ليستمر نجوم "البلاوغرانا" فى بحثهم عن الهدف الرابع.

وقبل انتهاء الوقت الإضافى للمواجهة، تمكن "البرغوث" الأرجنتينى من إحراز الهدف الرابع لصالح برشلونة فى الدقيقة (93)، بعدما استطاع إسكان الكرة فى شباك حارس مايوركا الذى لم يستطع صدها، ليواصل ميسى تربعه على عرش هدّافى الليغا برصيد 20 هدفاً.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية مُعلناً فوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، توجه نجوم الفريقين إلى غرف خلع الملابس، لكن ميسى تصرف بشكل مثير للجدل، ربما يتعرض لعقوبة بسببه، بعدما قام بإعطاء قميصه لأحد لاعبى مايوركا، على الرغم من عدم سماح البروتوكول الطبى بذلك، من أجل عدم نقل عدوى فيروس كورونا الجديد.. وشهدت المباراة استخدام الفريقين لقاعدة التبديلات الخمسة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأقرتها رابطة الدوري الإسباني.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه وغريمه التقليدي ريال مدريد إلى خمس نقاط، علما بأن الفريق الملكي سيلعب مباراته مساء الأحد أمام إيبار، فيما توقف رصيد مايوركا المهدد بالهبوط عند 25 نقطة في المركز الـ18.

ورفع البرغوث الأرجنتيني رصيده من الأهداف في موسم الليغا إلى 20 هدفًا، يحتل بها صدارة هدافي المسابقة بفارق 6 أهداف عن منافسه الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، بينما تمكن من صناعة 14 هدفًا لزملائه يتصدر بهم قائمة الأكثر صناعة للأهداف في المسابقة أيضًا.

ووفقًا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد أصبح ميسي أول لاعب ينجح في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر خلال 12 موسمًا على التوالي في تاريخ الدوري الإسباني، إذ بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008-2009.

وأضافت ”أوبتا“ أن ميسي ساهم في تسجيل 14 هدفًا من آخر 17 للفريق في موسم الليغا، حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين.