شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. مصر تفوز على تنزانيا بثلاثية وهدف عالمى لـ صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 يونيو عام 2015 فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون وحصل فيها الفراعنة على المركز الثاني خلف منتخب الكاميرون الذى توج باللقب.

أحرز أهداف منتخب مصر وقتها، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، كل من رامى ربيعة وباسم مرسي بينما احرز الهدف الثالث محمد صلاح تجم ليفربول "لب" عالمي من فوق حارس منتخب تنزانيا.

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من نا حية أخرى، أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

وحقق ليونيل ميسى قائد فريق برشلونة الإسباني رقماً قياسياً بعد الهدف الذى أحرزه فى شباك ريال مايوركا خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الليجا وانتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة.