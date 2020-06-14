شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال عن ترشيح المغاربة للإيجبشيان ليج: الدورى المصرى فلوسه كتيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن سر تهافت اللاعبين العرب، خاصة المغاربة، على اللعب للدورى المصرى فى الفترة الأخيرة يأتى فى ظل دفع الأندية المصرية مبالغ باهظة للاعبين، سواء المحليين أو الأجانب، وقال عبد العال فى تصريح لـ ”الخليج 365”، "الدورى المصرى فلوسة كتيرة واللاعبين المغاربة سوقهم الأوروبى ضعيف، إلا بعض منهم لذلك يفضلون اللعب للدورى المصرى" .

وأضاف عبد العال أن الدورى المصرى شهد تألق بعض اللاعبين من شمال أفريقيا، خاصة من المغرب مثل وليد أزارو مع الأهلى وحصل على هداف الدورى الممتاز وأيضا أخيرا أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك ومن قبلهم حميد احداد .

وكشفت عدد من التقارير المغربية عن اهتمام أكثر من لاعب باللعب للدورى المصرى فى المرحلة المقبلة، وأبرزهم وليد الكرتى لاعب وسط الوداد وكريم بركاوى لاعب حسنية أغادير ومحمد الناهيرى مدافع الوداد .

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ويشهد الدورى المصرى عددا من اللاعبين المغاربة، أمثال أشرف بن شرقى و محمد أوناجم فى الزمالك ووليد أزارو لاعب الأهلى المعار للدورى السعودى .

يرى رضا عبد العال نجم القطبين السابق أن معيار التعاقد مع لاعبين أجانب فى أى فريق بالدورى قائم على السبوبة.

وأشار عبد العال فى تصريح لـ ”الخليج 365” مسبقا إلى أن معيار اختيار اللاعبين أصبح من أجل الحصول على السبوبة التى تأتى من وراء هذه الصفقة فقط.

وتحدث رضا عبد العال، مسبقًا عن اللاعبين الأجانب الأفضل من وجهة نظره فى الدورى المصرى خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى إن الدورى المصرى لا يمتلك محترفين متميزين سوى جونيور أجايى وعلى معلول فى الأهلى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى الزمالك، قائلا: "والباقى كله بلح".