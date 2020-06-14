شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر رفع القيمة المالية لعقد "حازم إمام" بعد قرار استمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى الزمالك على رفع القيمة المالية لعقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، خلال الأسبوع الجارى، خلال تجديد تعاقده،.

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ورحب حازم إمام على الفور بالتجديد إلى الزمالك حيث أبدى سعادته الكبيرة بأنه ضمن الحسابات الرئيسية لناديه، بعد مكالمة أمير مرتضى، خاصة بعد التقارير المختلفة التي خرجت حول مصيره في الفريق بعد نهاية عقده ودخول عدة أندية بالدورى الممتاز في مفاوضات معه لضمه حال رحيله عن الزمالك، إلا إن اللاعب أعطى الأولوية للنادى الأبيض وأوضح لأمير مرتضى في المكالمة الهاتفية إنه يتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضعه ضمن حسابات الفريق الأساسية والاهتمام بتجديد عقده قبل حسم مصير الموسم الحالي، خاصة إن ذلك الأمر سيزيد من تركيزه في الاستعدادات الخاصة باستئناف النشاط الكروى بعد حسم مصيره بصورة نهائية.

ووضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك أولويات لملفات الفريق المختلفة، وجاءت بدايتها بتعديل وتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ليمتد إلى عام 2024 ثم تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون ليقود الفريق لنهاية الموسم المقبل، ووقع المدرب الفرنسى على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب ثم يأتى ملف التجديد لحازم إمام الذى سيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الجارى.