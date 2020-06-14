شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة الزمالك المتعافى من كورونا: هذه أصعب لحظاتى مع الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شعبان عبد الوهاب، لاعب سلة الزمالك السابق والمتعافى من فيروس كورونا، عن أصعب اللحظات التى مر بها خلال إصابته، التى نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج وعودته إلى المنزل منذ 10 أيام.

وقال شعبان عبد الوهاب لليوم السابع، إنه عانى من ضيق التنفس وصعوبة فى الكلام، وظن فى البداية أنه دور برد طبيعى فتناول بعض الأدوية، قبل أن تتطور الأمور، وكل ما كان يثير قلقه أنه مريض سكر وضغط، ما يعنى أن مناعته أضعف، وبعد جولة من البحث عن مستشفى يوافق على استقباله، وتدخل البعض، وافق أحد المستشفيات على قبول حالته، وفور دخوله سقط مغشياً عليه.

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وأضاف نجم الزمالك السابق أنه الفيروس صعب، وأعراضه لا تحتمل، ولكنه خضع للأدوية والعلاج، والذى بدأ فى العناية المركزة، ومنه الانتقال إلى أحد الغرف، ثم الرجوع إلى المنزل، بعد سلبية المسحة الثانية.

وأشار عبد الوهاب إلى أنه يخضع لكورس مدته 14 يوماً من العزل المنزلى، ويتبقى له 3 أيام فقط، لضمان سلامة أفراد أسرته ولحمايتهم من العدوى حال كان له أثر فى جسده.

وعن التواصل مع أسرته خلال العزل المنزلى قال شعبان، "بكلم أسرتى بالموبايل، وعند دخول الحمام يكون على بعد مسافة منهم، وأقوم بعمل الاحتياطات من تعقيم ومطهرات وماسك حفاظا على سلامتهم".