شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فرنسية وبلجيكية تهدد انضمام موليكا للأهلى.. وفايلر يحسم الصفقة من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع مسئولو النادى الأهلى حالياً العروض التى تلقاها الكونغولى جاكسون موليكا، لاعب مازيمبى، من أجل الاستعداد للدخول فى مفاوضات رسمية وجادة لضم اللاعب الذى يُعد أحد الصفقات المُرشحة لتدعيم الأهلي.

فيما كشف الفرنسى نيكولاس موريلي، وكيل موليكا، عن رغبة اللاعب فى الرحيل إلى الأهلى أو الزمالك قائلاً، "لم نتلق عروضا رسمية أو مفاوضات من الزمالك ورغبة اللاعب هى من تحسم وجهته المقبلة، وأنا أؤكد أنه يرغب فى الانتقال للأهلى لأن اسمه كبير فى أفريقيا وهناك اهتمام وإعجاب من قبل مسئولى الأهلى ونننظر تطورا فى تلك المرحلة فى الفترة المقبلة.

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وأوضح الفرنسى نيكولاس موريلى خلال تصريحات تليفزيونية عن موقف مازيمبى من الموافقة على رحيل موليكا قائلاً "لا يمكننى التحدث بلسان نادى مازيمبى ولكن اللاعب يريد الرحيل عن مازيمبى الفترة المقبلة واللاعب تلقى اكثر من عرض رسمى فى الفترة الماضية منها فرنسية وبلجيكية وتركية، وقال موريلى أن موكله يرغب فى الرحيل عن فريقه خلال الصيف المقبل.

رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الإستجابة لمطلب لجنة التخطيط للكرة بالنادى بإستعادة المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار للإتفاق السعودى عقب نهاية الإعارة بعد أشهر قليلة، وتمسك المدرب السويسرى بوجهة نظره الرافضة لبقاء آزارو فى الفريق وجدد تأكيداته على ضرورة تجديد إعارة أزارو أو بيعه حسبما يُفضّل الأهلي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ترى أن أزارو مهاجم جيد ومن الأفضل عودته بعد إنتهاء إعارته للإتفاق السعودى بنهاية الموسم الجارى وأكدت اللجنة أن أزارو يعرف طبيعة الدورى المصرى جيداً وتأقلم مع الفريق وحصل على هداف الدورى المصرى من قبل ويعرف المنافسات المحلية والقارية وهو ما يجعل إستمرار نجاحه مع الفريق مضمون بشكل أفضل من التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد سيحتاج وقتاً بطبيعة الحال للتأقلم مع الأهلى والمنافسات المحلية والقارية.

وفيما يُشبه النداء الأخير نقلت لجنة التخطيط وجهة نظرها للمدرب السويسرى المتواجد حالياً فى بلاده لقضاء أجازة عدة أيام لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، وأكدت اللجنة أن رأيها إستشارى فقط لأن فايلر هو المسئول الأول والأخيرعن الفريق لكن المدير الفنى حسم الأمر نهائياً وأكد إنه لا يحتاج جهود أزارو مرة أخرى فى الفريق.