شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يحدد أكتوبر المقبل لانعقاد العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تحديد شهر أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لاعتماد خطة نشاط الموسم الجديد والحساب الختامى، مشيراً إلى أنه يتم التجهيز لها من الآن بوضع خطط الموسم المقبل .

وقال غنيم، إن اتحاد الملاكمة فى حالة ارتياح هذه الفترة، خاصة أنه نجح فى إنهاء مسابقات الموسم منذ شهر فبراير الماضى والحافز الرياضى ويستعد لوضع خطط الموسم الجديد .

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة فى تصريحات سابقة على عودة العمل فى الاتحاد 5 أيام فى الأسبوع مع تقليل عدد ساعات العمل من 1 ظهرا إلى 5 مساءً لحماية الموظفين من فيروس كورونا، بعدما شهدت الأيام الماضية العمل يومين فى الأسبوع فقط .

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وأضاف غنيم أن تنفيذ الموظفين للإجراءات الاحترزاية بالتباعد الاجتماعى خلال الدوام وارتداء الكمامات، مشيرا إلى اكتفاء الاتحاد بـ 4 ساعات عمل يومياً فقط فى ظل تعليق النشاط وقلة الضغط .

وأشار غنيم إلى أن اتحاد الملاكمة ملتزم تماما بجميع قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد، مشيراً إلى أن عودة النشاط لن تتم إلى بقرار الحكومة أيضا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.