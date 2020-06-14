شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الحضري تُخلد صرخة الانتصارات بعنوان "صورة وفرحة وطيّارة ورق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شايان الحضري، ابنة نجم الأهلي والزمالك عصام الحضرى، صوراً عبر حسابها على موقع انستجرام، مع طائرة ورقية حملت صورة والدها، خلال احتفاله فى إحدى البطولات، وعلقت عليها قائلة، "استمتعت بها شكرا أبي". من ناحية أخرى، كشف عصام الحضرى حقيقة تلقيه بعض العروض من أندية الدورى الممتاز من أجل العودة للملاعب من جديد، لاسيما أن السد العالى ابتعد عن الساحة الرياضية منذ فترة وعقب انتهاء تجربته مع فريق النجوم، واتجه بعدها اللاعب للحصول على بعض الرخص التدريبية، من أجل تحقيق حلمه فى تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الوطنى أو أحد الفريق الكبرى فى الفترة المقبلة.

وأكد الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لم يتلقى أى عرضًا للعودة للملاعب من جديد، وإنه فى الفترة الحالية يصب تركيزه على مساعدة الحراس واللاعبون الذين يلجئون إليه لخوض تدريباتهم فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.

تابع السد العالى حديثه، إنه مازال لم يعلن إعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى، إلا أن الوضع الحالى على الساحة الرياضية لا يساعد على النجاح، الأمر الذى دفعه للتركيز فى مجال التدريب والعمل على تقديم خبراته لمن يتدربون تحت إشرافه.

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الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.