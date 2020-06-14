الجزيرة الإماراتي: لا نفاوض فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وجود مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال مبخوت، في تصريحات إذاعية عبر محطة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "لا نفاوض فايلر نهائيا، نسلك دائما الطرق الشرعية وهناك علاقة جيدة تربطنا بأخواتنا في النادي الأهلي".

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وأضاف: "البعض يربطنا بالتعاقد مع أسماء العديد من اللاعبين من أجل الترويج لهم، وعلى الجماهير أن تعي مثل هذا الأمور".

وأتم قائلا: "نحترم تعاقدنا مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وسيستمر حتى نهاية عقده ليبقى على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم المقبل".

يُذكر أن الأهلي أعلن توصله لاتفاق مع فايلر من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين، لكن المدرب طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي تتواجد في سويسرا.