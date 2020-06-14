المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وجود مفاوضات من بيراميدز للتعاقد مع المدير الفني عماد النحاس لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال محمد عادل، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورتس إف إم" اليوم الأحد: "لا توجد أي مفاوضات من جانب بيراميدز للتعاقد مع عماد النحاس، كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة".

وأضاف: "شخصية عماد النحاس ليست التي تسمح له بالتفاوض مع ناد آخر أثناء فترة تعاقده، هناك عقد يربط المدير الفني بالنادي حتى العام المقبل، حيث تعاقدنا معه في البداية لمدة موسمين".

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وتابع: "كل ما أثير بشأن وجود مفاوضات من بيراميدز مع المقاولون العرب إشاعات مغرضة هدفها إحداث بلبلة، مثل هذه الأمور تنتقل إلى اللاعبين لخلق الخلل في الفريق، ونعرف ذلك من بعض المندسين".

ورد محمد عادل فتحي على احتمالية تقدم نادي بيراميدز بعرض مالي للتعاقد مع عماد النحاس قائلا: "غير مقبول منهم ومننا أيضا ومن الكابتن عماد النحاس نفسه، عماد النحاس لن يرحل عن المقاولون، كلام نهائي".

وأتم المشرف العام على المقاولون تصريحاته بالحديث عن مصير الدوري قائلا: "نطالب باستئنافه، لكن في النهاية سيكون القرار للدولة، لكننا نتمنى الاحتفاظ بمركزنا من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية".