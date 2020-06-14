"مارست كرة القدم وهى تعاني من ورم بالمخ ".. من هي فيرجينيا التي احتفل كوستا بقميصها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب تسجيله هدف التعادل لمصلحة أتلتيكو مدريد، في مواجهته أمام أتلتيك بلباو، احتفل دييجو كوستا برفع قميص يحمل اسم "فيرجينيا"، في المباراة الأولى التي يخوضها فريق العاصمة الإسبانية منذ استئناف نشاط كرة القدم، الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأخر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدف سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يرد كوستا بعد دقيقتين فقط، ويحتفل بقميص فيرجينيا.

واحتفل كوستا بتلك الطريقة لدعم فيرجينيا توريسيا نجمة فريق أتلتيكو مدريد للسيدات، والتي أجرت جراحة لإزالة ورم بالمخ، في شهر مايو الماضي.

وعانت فيرجينا في مشوارها الكوري من صداع حاد قبل أن تثبت الفحوصات وجود ورم بمخ اللاعبة يحتاج للتدخل الجراحي.

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وذكر الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد في الثاني والعشرين من مايو أن فيرجينيا البالغة من العمر 25 عامًا أجرت جراحة ناجحة، وبدأت مرحلة التأهيل، قبل أن تطمئن اللاعبة محبيها عبر مقطع فيديو بثته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأضافت فيرجينيا في رسالتها المصورة: "الورم لم يكن صغيرًا، كان موجودًا منذ فترة، لم أتخيل على الإطلاق أن شيئًا مثل هذا قد يحدث لي، لكنه حدث، أتلتيكو فعل المستحيل من أجلي، لا أستطيع الانتظار من أجل التعافي."

وانتقلت فيرجينيا التي تلعب في مركز خط الوسط المدافع إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، بعد أربعة مواسم خاضتها بقميص فريق مونبيلييه الفرنسي، بعد أن لعبت مثلها بقميص برشلونة.

وعلى الصعيد الدولي، تعد فيرجينيا إحدى أبرز عناصر المنتخب الإسباني، حيث شارك في 68 مباراة دولية، سجلت خلالها سبعة أهداف، ومثلت منتخب بلادها في بطولتي كأس العالم 2015 و2019 وبطولتي كأس الأمم الأوروبية 2013 و2017.