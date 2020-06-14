اتحاد الكرة: أخطرنا الأندية باجتماعات "عودة النشاط" عبر البريد الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

د وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على شكوى بعض الأندية من عدم تلقيها دعوة رسمية لحضور اجتماع اللجنة الخماسية بمقر الاتحاد من أجل حسم قرار استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فايز عريبي رئيس نادي طنطا أكد في تصريحات أمس السبت أنه لا يعلم سبب عدم إخطار النادي بحضور اجتماعات اتحاد الكرة التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وقال العطار في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" عبر محطة "أون تايم سبورتس": "هناك بعض الأندية أكدت عدم تلقيها دعوات، وتواصلت مع فايز عريبي لشرح الأمر له".

وأضاف: "نتبع أسلوبا جديدا في الفترة الحالية بإرسال الخطابات عبر البريد الإلكتروني وليس الفاكس، لكن بعض الأندية لم تعتد على متابعة البريد الإلكتروني الخاص بها".

وأوضح: "أرسلنا يوم الخميس الماضي دعوة حضور الاجتماعات إلى كل أندية الدوري، سواء الدرجة الأولى أو الثانية".

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وتجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية على ثلاث مراحل مختلفة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع الجاري.

وأكد وليد العطار: "قمنا بفصل الأندية في الاجتماعات لتفادي التعرض للخطر، وسنجتمع مع ستة أندية كل يوم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

ونفى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللجوء لتصويت الأندية من أجل حسم قرار استئناف الدوري الممتاز، موضحا أن الأمر غير صحيح على الإطلاق ولن يكون هناك تصويت على أي قرار.

وواصل: "لا يوجد تصويت حتى تجتمع الأندية في نفس اليوم، إنه مجرد مناقشة وطرح أفكار كل نادي واتخاذ رأيهم في بعض النقاط، سواء في استئناف المسابقات أو تعديلات لائحة النظام الأساسي".

وأتم العطار تصريحاته بالحديث عن مصير الدوري قائلا: "ستكون الأمور أكثر صعوبة كلما تأخرنا، ننتظر أن يضع الاتحاد الإفريقي خطته لاستكمال البطولات الإفريقية، لم يخطرنا بمواعيدها حتى الآن".