عودة بريميرليج.. ميرور تؤكد جاهزية صلاح للمشاركة في مباراة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية موقف رباعي ليفربول (محمد صلاح، أليسون بيكر، شيردان شاكيري وأندرو روبيرتسون) من مواجهة إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي لاستنئناف نشاطها في السابع عشر من يونيو الجاري بمواجهتي مانشستر سيتي وأستون فيلا المؤجلتين ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد -على الترتيب-.

وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" قد زعمت في وقت سابق تعرض محمد صلاح لكدمة قوية خلال إحدى التدريبات، ليغيب بعدها عن ودية ليفربول ضد بلاكبيرن استعدادا لاستئناف النشاط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" فإن غياب صلاح عن التواجد في المباراة الودية ما هو إلا إجراء احترازي للحفاظ على سلامة اللاعب، لافتة إلى جاهزيته الكاملة للتواجد في مباراة إيفرتون.

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أما بالنسبة للحارس أليسون بيكر الذي سبق وتعرض لإصابة منعته من المشاركة في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فأكدت "ميرور" أن اللاعب البرازيلي تعافى بشكل كامل وأصبح جاهزًا بنسبة 100%.

وعن جاهزية أندرو روبيرتسون، فلفتت الصحيفة البريطانية إلى أن وضعيته كانت مشابهة لزميله المصري محمد صلاح، وفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب إراحته من مباراة بلاكبيرن الودية كإجراء احترازي، لكن النادي ليست لديه أية مخاوف بشأن جاهزية اللاعب الاسكتلندي.

أما السويسري شاكيري، فقالت "ميرور" أن اللاعب شوهد وهو يتواجد في التدريبات خلال الأيام الأخيرة وعلى الرغم من ذلك فلم يتبين بعد مدى جاهزيته للمشاركة الأساسية.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط فقط لحصد كأس بريميرليج، وفي حالة تعثر مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة ضد أرسنال وفازت كتيبة كلوب على إيفرتون فسيُتوج الريدز بشكل رسمي ببطولة الدوري الإنجليزي.