أحمد جلال إبراهيم: الزمالك كان "تحت الصفر" قبل مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نجح في إعادة النادي إلى قيمته على المستوى الاقتصادي، وأصبح من السهل تدعيم الفريق بالتعاقد مع أي لاعب.

وقال أحمد جلال إبراهيم، في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" عبر محطة "أون سبورت إف إم" ظهر اليوم الأحد: "القيمة الاقتصادية للزمالك لم تساوي صفر، بل كانت تحت الصفر".

وأضاف: "مرتضى منصور كان رجل هذه المرحلة، يمتاز بقراراته القوية ومتصدر للمشاكل ويسعى دائما لاستعادة حقوق النادي، كنا بحاجة لهذه الشخصية لاستعادة قيمة النادي".

وتابع: "إذا كان الزمالك بحاجة إلى عملية تطوير كانت الأمور لتصبح أسهل، لكن النادي كان يعاني من مشاكل كثيرة على رأسها رحيل عدد كبير من الأعضاء من أجل الاشتراك في أندية أخرى".

Advertisements

وأوضح نائب رئيس الزمالك: "الأعضاء هجروا الزمالك بسبب وضع النادي، لكنهم في الوقت الحالي دفعوا غرامات مالية من أجل العودة إلى النادي مجددا، هذا هو الإنجاز الحقيقي".

وأكمل: "مرتضى منصور أعاد الزمالك لقيمته الاقتصادية، أصبح وضع النادي جيدا على مستوى حقوق الرعاية والقيمة التسويقية، وبات من السهل على النادي التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق".

وواصل: "شهدنا تغييرا كاملا في النادي الذي كان يحتاج رئيس نادي مثل مرتضى منصور بجانب مجلس إدارة يتصدى للمشاكل، المحلات كان يتم تأجيرها بألف جنيه فقط شهريًا".

وأتم أحمد جلال إبراهبم قائلا: "لسنا مخلدين في النادي، ونسعى للحفاظ على نادي الزمالك من أجل أولادنا، وُلدت في عائلة زملكاوية تشعرني دائمًا بقيمة النادي، وعندما سنغادر سنقول أننا فعلنا شيئا".