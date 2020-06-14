تقارير: النجم يسدد 600 ألف دولار للأهلي لتفادي عقوبة فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية تونسية أن إدارة النادي النجم الساحلي التونسي تسعى لغلف ملف المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، بعد الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب اللاعب الهارب.

وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية أن النجم الساحلي أبدى في المدة الأخيرة رغبة في إنهاء أزمة كوليبالي، مشيرةً إلى أن ملف اللاعب وصل إلى لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي جوهرة الساحل تدرس تسديد مبلغ 600 ألف دولار كدفعة أولى سيتسلمها الأهلي من أجل تفادي العقوبة.

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وكانت إدارة النجم الساحلي تأخرت في دفع قسطين من المبلغ الإجمالي من المستحقات المتعلقة بأزمة كوليبالي، والمقدرة بقيمة مليون و436 ألف دولار.

كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يرحل رسميًا عن النادي الأحمر دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.

يذكر أن كوليبالي (25 عاما) انتقل إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقع على عقد يربطه بالنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.