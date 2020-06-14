أتلتيكو مدريد يتعادل مع بلباو في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:
انتهت مباراة أتليتك بلباو مع نظيره أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعادت منافسات الدوري الإسباني لاستئناف النشاط منتصف الشهر الجاري بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.
تقدم إيكار مونياين لاعب اتلتيك بلباو بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 37، ثم تعادل دييجو كوستا سريعًا في الدقيقة 39.
بتلك النتيجة رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى النقطة 46 في المركز السادس، كما رفع بلباو رصيده إلى النقطة 38 في المرتبة العاشرة.
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