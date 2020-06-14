فخر الدين بن يوسف يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

أقترب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من الرحيل عن صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد .
وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن بن يوسف قامبتأجيل فكرة تجديد عقده مع الدراويش قبل السفر إلى تونس أثناء فترة توقف النشاط الرياضي .
وأضاف قائلًا إن في البداية فخرالدين بن يوسف كان مرحب بالتجديد للنادي الإسماعيلي لكن بعدما
وواصل قائلًا إن العرض الخليجي المقدم لفخر الدين بن يوسف ضخم ومن الطبيعي لأي لاعب محترف التفكير فيه .
ومن المقررأن ينتهي عقد فخر الدين بن يوسف مع النادي الإسماعيلي نهاية الموسم الجاري .
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