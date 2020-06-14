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فخر الدين بن يوسف يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

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أقترب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من الرحيل عن صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد .

 

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن بن يوسف قام

بتأجيل  فكرة تجديد عقده مع الدراويش  قبل السفر إلى تونس أثناء فترة توقف النشاط الرياضي .

 

وأضاف قائلًا إن في البداية فخرالدين بن  يوسف كان مرحب بالتجديد للنادي الإسماعيلي لكن بعدما

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تلقى اللاعب العديد من العروض في الدوري الخليجي والتركي والفرنسي الدرجة الأولي أعاد اللاعب النظرفي التجديد للدراويش .

 

وواصل قائلًا إن العرض الخليجي المقدم لفخر الدين بن يوسف ضخم ومن الطبيعي لأي لاعب محترف التفكير فيه  .

 

ومن المقررأن ينتهي عقد فخر الدين بن يوسف مع النادي الإسماعيلي نهاية الموسم الجاري .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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