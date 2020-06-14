التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتلتيكو مدريد وبيلباو بالليجا

انتهت مباراة اتلتيكو مدريد و اثليتك بيلباو، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلا الفريقين، على ملعب "سان ماميس"، ضمن الجولة الثامنة و العشرين من

سجل إيكر مونياين لاعب اثليتك بيلباو الهدف الأول في الدقيقة 37، ثم سجل دييجو كوستا

مهاجم اتلتيكو مدريد هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 39.

رفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة ، في المركز السادس، في حين رفع بيلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر.