اخبار الرياضه

التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتلتيكو مدريد وبيلباو بالليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتهت مباراة اتلتيكو مدريد و اثليتك بيلباو، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلا الفريقين، على ملعب "سان ماميس"، ضمن الجولة الثامنة و العشرين من

.

سجل إيكر مونياين لاعب اثليتك بيلباو الهدف الأول في الدقيقة 37، ثم سجل دييجو كوستا

مهاجم اتلتيكو مدريد هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 39.

رفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة ، في المركز السادس، في حين رفع بيلباو رصيده  إلى 38 نقطة في المركز العاشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتلتيكو مدريد وبيلباو بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا