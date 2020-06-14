انتهت مباراة اتلتيكو مدريد و اثليتك بيلباو، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلا الفريقين، على ملعب "سان ماميس"، ضمن الجولة الثامنة و العشرين منالدوري الإسباني.
سجل إيكر مونياين لاعب اثليتك بيلباو الهدف الأول في الدقيقة 37، ثم سجل دييجو كوستامهاجم اتلتيكو مدريد هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 39.
رفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة ، في المركز السادس، في حين رفع بيلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتلتيكو مدريد وبيلباو بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.